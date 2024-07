RC - Dernières infos

Martigny: des camions vibrants sondent les souterrains de la ville à la quête d’eau chaude

Des camions vibrants parcourent les routes de Martigny jusqu’à fin juillet pour tester la présence d’eau chaude dans les sous-sols. Une initiative qui vise à promouvoir une énergie renouvelable locale et réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Les sous-sols de Martigny sont actuellement scannés par des camions en quête de réservoirs d’eau chaude. Le projet, entrepris par Sinergy et approuvée par l’Office fédéral de l’énergie, vise à promouvoir une énergie renouvelable locale et de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Grâce aux vibrations générées par les quatre roues, les spécialistes pourront étudier les couches géologiques profondes et évaluer le potentiel géothermique de la région. Les précisions du directeur de Sinergy à Martigny, Julien Bétrisey :

Les résultats de ces tests détermineront la faisabilité d’un futur forage, et par la suite, son emplacement idéal. Pour l’heure, Julien Bétrisey est optimiste. Il a bonne confiance que Martigny possède de l’eau chaude sous ses pieds.

De l’eau chaude en suffisance pour le chauffage et la production d’électricité de la ville. À noter que dans l’éventualité où un forage serait planifié, celui-ci ne serait pas envisagé avant 2028.

/JGA