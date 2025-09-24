RC - Dernières infos

Martigny : des ateliers pour prévenir les chutes chez les seniors

Chaque année en Suisse, 90’000 personnes âgées se blessent en chutant, pour un coût estimé à 1,7 milliard de francs. Pour réduire ces risques, un atelier “Équilibre en marche” s’est tenu jeudi dernier à Martigny.

Développé par le Bureau de Prévention des Accidents, Pro Senectute et Promotion santé Suisse, ce programme propose des exercices ciblés de force et d’équilibre afin de renforcer la sécurité au quotidien. Encadrés par des spécialistes, les participants découvrent comment rester actifs, autonomes et mieux armés face aux chutes. Une initiative locale, portée par Promotion Santé Valais, qui s’inscrit dans une campagne nationale de prévention.

Jeudi dernier, à Martigny, plusieurs seniors ont sauté le pas pour prendre part à cet atelier. En amont de ce dernier, nous avons tendu le micro à Thibaut Matti, chargé de projet au sein de Promotion Santé Valais. Il a commencé par revenir sur la Genèse de ce projet.

D’autres ateliers de ce type seront programmés à l’avenir. Toutes les informations à retrouver sur le site de Promotion Santé Valais.

/LT