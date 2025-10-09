Martigny: démission à la Foire du Valais

Samuel Bonvin démissionne de son poste de Directeur général de « myexpo », la marque qui regroupe toutes les activités de l’Association Foire du Valais à Martigny.

Le valaisan a pris la décision de remettre sa démission afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Par voie d’un communiqué, Samuel Bonvin affirme que ces années à la tête de myexpo ont été intenses et passionnantes. « Je suis fier d’avoir apporté mon savoir-faire, d’avoir conduit la Foire là où elle est, et d’avoir développé le pôle événementiel. Après plus de 5 ans d’engagement, il est temps pour moi de relever de nouveaux défis professionnels. » déclare Samuel Bonvin.