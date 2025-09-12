RC - Dernières infos

Martigny: coupure d’eau potable dans certains quartiers

Une coupure d’eau potable est en cours dans une partie de la ville.

Une rupture de conduites survenue durant la nuit, a en effet nécessité la coupure du réseau d’eau potable dans certains quartiers de Martigny. Les quartiers concernés sont les suivants : Rue des Champs du Bourg, Fusion 65 et 73, Ecoliers 1b, Bonnes Luites, Pré Beudin 4 à 10 et Chantier Valais de Cœur. Les pompiers et les services de Sinergy sont sur place et oeuvrent au rétablissement le plus rapide possible de la situation.

Suivi de l’évolution sur le site internet : www.sinergy.ch