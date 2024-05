RC - Dernières infos

Martigny clôture l’exercice 2023 avec des comptes positifs

Des comptes 2023 positifs pour Martigny. Voilà ce que la présidente Anne-Laure Couchepin Vouilloz a dévoilé ce mardi matin.

Avec un excédent de près de 170’000 francs, ces résultats sont bien plus encourageants que ceux prévus dans le budget. Une différence qui s’explique par des recettes fiscales supérieures aux attentes. Ce qui a permis à Martigny de mettre 2,5 millions de francs dans la réserve budgétaire et de continuer les investissements prévus, avec près de 30 millions dédiés. Parmi ceux-ci, on peut noter la fin des travaux de l’avenue de la gare, ou encore le passage inférieur des Neuvilles, ainsi que la sécurisation de la Dranse, entre autres.