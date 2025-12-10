RC - Dernières infos

Martigny: c’est oui pour l’achat de l’ancien Hôtel Clerc, ainsi que la création de Mystep SA

Le conseil général de Martigny n’a pas chômé pour sa dernière séance de l’année. Il a approuvé le budget, la création de la société Mystep SA, ainsi que l’acquisition de l’ancien Hôtel Clerc pour un montant de 10 millions de francs..

Le Tribunal des Districts de Martigny et Saint-Maurice aura un nouvel espace prochainement. Ce déménagement sera possible grâce à l’approbation ce mardi soir du Conseil général martignerain par 42 oui et 15 abstentions de l’acquisition de l’ancien Hôtel Clerc. Lors des discussions, la Municipalité a plusieurs fois été pointée du doigt en raison notamment de dossiers jugés incomplets. Anne-Laure Couchepin-Vouilloz, présidente de Martigny.

Ce bâtiment, vendu par le Groupe Mutuel, sera donc aquis pour 10 millions de francs, mobilier inclus.

C’est oui pour Mystep SA

Après Bovernier, au tour de Martigny de valider la création de la société MyStep SA. Le conseil général l’a approuvé à l’unanimité lors de son ultime séance de l’année. Fruit d’une collaboration avec 7 communes voisines de Martigny, cette société permettra entre autres de moderniser et agrandir la STEP actuelle, devenue obsolète et trop petite. On retrouve Anne-Laure Couchepin-Vouilloz

6 autres législatifs doivent encore se prononcer, à savoir Orsières, Sembrancher, Val de Bagnes, Martigny Combe, Fully ainsi que Liddes.

Et lors de cette soirée, le plénum martignerain a aussi adopté à l’unanimité le budget 2026, malgré quelques réserves concernant la capacité de la commune à s’autofinancer. Anne-Laure Couchepin-Vouilloz, présidente de Martigny.