Martigny: bouddha et WhatsApp au menu avec Alexandre Jollien

« Pourquoi le Bouddah aurait boycotté WhatsApp, Spinoza, Marie-Odile et moi ».

Derrière cet intitulé se cache le premier spectacle du philosophe valaisan Alexandre Jollien. Une création à découvrir demain et le 12 novembre prochain à Martigny. Humour et philosophie se côtoient allègrement dans une volonté non seulement de faire rire sans se prendre la tête,  mais aussi de s’interroger dans un monde hyperconnecté.

Alexandre Jollien, philosophe

www.alexandre-jollien.ch

4 novembre 2025

