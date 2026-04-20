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Martigny bat à nouveau le record de la plus grande raclette du monde

Près de 5’000 personnes se sont réunies samedi au CERM de Martigny pour une raclette géante. Un nouveau record validé par notaire, qui confirme l’engouement autour de cet événement valaisan.

Le record de la plus grande raclette du monde a été battu samedi à Martigny. Au total, 4’942 personnes, dont 403 racleurs et bénévoles, ont participé à l’événement organisé au CERM.

Validé par un notaire, ce nouveau record dépasse de 49 personnes celui établi l’an dernier, déjà à Martigny. Il confirme le succès grandissant de cette manifestation dédiée au terroir et à la convivialité.

Deux tonnes de fromage, 1’500 kilos de pommes de terre et plus de 2’000 pots d’accompagnements ont été consommés lors de la soirée.

Malgré l’absence de validation officielle du Guinness Book, les organisateurs se réjouissent d’un pari réussi et d’un enthousiasme intact du public.

/ats-jga