RC - Dernières infos

Marché Boyard, EMS, gare: les grands projets d’Ollon

Pôle commercial, EMS, gare : la Municipalité d’Ollon planche sur plusieurs projets d’envergure pour renforcer le bien-vivre dans la commune. Une démarche menée en concertation avec la population.

À Ollon, la Municipalité consulte la population sur plusieurs projets destinés à transformer le centre du village. Objectif : renforcer le bien-vivre dans la commune à travers une vision globale mêlant commerces, logements et mobilité.

Au cœur des réflexions figure notamment le projet de marché Boyard. Ce futur pôle prévoit de regrouper commerces, logements et services, avec l’arrivée d’une Migros aux côtés d’acteurs locaux.

Pensé sur une parcelle communale, le projet se veut structurant pour la commune et a été élaboré en concertation avec différents partenaires régionaux.

Patrick Turrian, syndic d’Ollon

L’ambition est de créer une dynamique commerciale complémentaire, capable de renforcer l’attractivité du centre sans fragiliser les commerces existants.

Caroline Ganz de Meyer, municipale en charge de l’économie

Avant d’aller plus loin, la Municipalité a souhaité consulter les habitants via un sondage. Les réponses, désormais en cours d’analyse, doivent permettre de préciser les prochaines étapes et d’affiner les contours du projet.

Patrick Turrian, syndic d’Ollon

Parmi les autres projets à l’étude : La construction d’un EMS sous la gare, dans le secteur de la caserne des pompiers, qui doit être déplacée sur le site de la STEP du Bruet. Ce projet est porté par la Fondation des Maisons de retraite du district d’Aigle, en collaboration avec la Commune, qui met le terrain à disposition.

sous la gare, dans le secteur de la caserne des pompiers, qui doit être déplacée sur le site de la STEP du Bruet. Ce projet est porté par la Fondation des Maisons de retraite du district d’Aigle, en collaboration avec la Commune, qui met le terrain à disposition. Le réaménagement de la gare, porté par les Transports Publics du Chablais, également en collaboration avec la Commune.

/JGA