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Maintenance de l’A9 et de l’A21 : fermetures nocturnes de l’autoroute début juillet

Des fermetures nocturnes sont prévues ces prochains jours sur les autoroutes valaisannes pour permettre des travaux sur les équipements d’exploitation et de sécurité des tunnels.

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, de 20 heures à 5 heures du matin, l’A9 sera fermée entre Saint-Maurice et Bex, en direction de Lausanne. Une seconde fermeture est annoncée dans la nuit du 6 au 7 juillet, aux mêmes horaires.

Cette fois, elle concernera l’A21, entre Martigny-Expo et le giratoire Transalpin, dans les deux sens de circulation. Ces interventions visent à entretenir les installations électroniques assurant la sécurité des tunnels. Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à suivre les déviations qui seront mises en place durant les travaux.

Crédit : Thomas Masotti

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