RC - Dernières infos

Magic Pass, la belle aventure continue

Le Magic Pass dresse son bilan. A l’occasion d’une conférence de presse donnée mardi matin, le groupe annonce poursuivre son expansion. Des stations françaises et italiennes rejoignent l’aventure.

Une septième année d’existence couronnée de succès pour le Magic Pass, l’abonnement qui offre un accès illimité aux stations partenaires. Avec une augmentation de 9% des ventes, le Magic Pass a séduit plus de 180’000 personnes. L’abonnement proposera onze nouvelles destinations pour l’année à venir, notamment en France et en Italie. Pierre Besson, président de la coopérative Magic Pass, explique l’intérêt d’intégrer aussi des petites stations.

Dès la saison prochaine un accès illimité à 80 stations de ski et 37 destinations estivales sera possible. Le Magic Pass entend poursuivre son expansion tout en continuant à développer le tourisme 4 saisons et la durabilité.