Mag: Monthey étudie la centralisation de ses écoles primaires en un « campus »

La Ville de Monthey étudie la centralisation de ses écoles primaires et UAPE pour améliorer la sécurité et optimiser les ressources. Une stratégie qui tranche avec « l’éclatement » actuel des écoles de quartier.

La Commune de Monthey a démarré des discussions sur la centralisation de ses structures scolaires. Souhaitant regrouper sur un unique site les écoles primaires et les UAPE, l’exécutif, par la voix de sa conseillère en charge des écoles Aferdita Bogiqi indique que « cette idée de « campus » est toute naissante et qu’il se laisse le temps d’en tracer les contours. » Cette stratégie vise à améliorer la sécurité des déplacements pour les parents, élèves et personnels, optimiser les ressources, et faciliter la mobilité au centre-ville. La zone concernée par de potentielles futures constructions et réorganisations s’articule autour du Vieux et du Nouveau collège, de l’école des Genets et « des » Mabillons.

Pour en savoir plus sur ce projet de vision à long terme, retrouvez l’interview de Mme Aferdita Bogiqi, conseillère municipale de Monthey.

Guillaume Abbey