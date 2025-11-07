RC - Dernières infos

Mag : Et si la programmation d’un cinéma devenait accessible aux jeunes ?

Coup de cœur, classique du cinéma ou nouveauté. Un projet veut confier aux 16-25 ans, une fois par mois, la gestion de la programmation d’un cinéma. La démarche est pilotée par Cinérive et Soluna, le service de la jeunesse de la Ville de Monthey.

« Amener les jeunes au cinéma et le cinéma aux jeunes ». C’est ainsi que Meryl Moser, directrice de Cinérive, décrit le projet porté en partenariat avec la Ville de Monthey. Depuis le mois de septembre, les deux entités ont lancé un appel à rejoindre un futur comité cinéma jeunesse sur les réseaux sociaux. « Le nom de l’association ou du club reste à inventer, ce sera aux potentiels membres de lui trouver une identité », explique-t-elle.

Dans les « backstages » d’un cinéma

L’objectif principal visé par les porteurs du projet est de laisser la jeunesse gérer la programmation du cinéma « Plaza » à Monthey. « Le comité devra sélectionner un film pour une projection publique mensuelle. Mais il devra, avant cela, sélectionner l’œuvre après en avoir débattu », détaille la directrice. Composé de jeunes gens âgés de 16 à 25 ans, le comité aura pour mission de faire revenir et « redonner goût » au cinéma, un public qui le boude depuis plusieurs années. Meryl Moser, directrice de Cinérive, à l’initiative du projet, apporte une nuance à cette affirmation.

Les jeunes intéressés peuvent dès à présent contacter Soluna à Monthey par whatsapp au 079.486.18.70. ou Cinérive pour plus d’informations.

Guillaume Abbey