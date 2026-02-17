RC - Dernières infos

Madagascar: solidarité pour une association chablaisienne

Une association chablaisienne présente à Madagascar lance un appel aux dons à la suite d’un cyclone qui a ravagé l’île la semaine dernière. Les trois écoles de l’association « Présence Madagascar » ont été directement touchées par ce drame.

L’association « Présence Madagascar », présidée par le montheysan Bertrand Gallay, lance un appel aux dons. Rappelons que la semaine dernière un cyclone a lourdement frappé la ville de Tamatave sur l’île de Madagascar. Région dans laquelle l’association, qui gère trois écoles sur place, est active depuis plus de 20 ans. Le cyclone a provoqué de nombreuses pertes humaines et des dégâts conséquents. Une situation qui a directement touchée l’association « Présence Madagascar » qui appel à la solidarité. Bertrand Gallay, président de l’association « Présence Madagascar ».

La priorité est de trouver de quoi loger la population locale et de fournir la nourriture nécessaire. Dans un deuxième temps il faudra penser à reconstruire les zones dévastées.

Pour venir en aide à l’association il vous suffit de vous rendre sur le site internet de « Présence Madagascar » pour effectuer un don.

www.presence-madagascar.org