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Lutte suisse: le club de Troistorrents veut pouvoir s’entraîner dans la sciure

Le club de lutte de Troistorrents disposera bientôt d’un terrain d’entrainement pour la lutte à la culotte dans la sciure. De quoi se préparer aux conditions réelles d’un tournoi de ce sport encore peu reconnu de ce côté de la Sarine.

Le club de lutte de Troistorrents veut pouvoir disposer de son propre terrain d’entraînement dans la sciure.

Le club a mis à l’enquête une cantine pour recouvrir un terrain d’entraînement dans la sciure. La société veut pouvoir proposer des entraînements dans les conditions de la compétition de lutte suisse. Actuellement, les lutteurs « à la culotte » se préparent dans l’espace consacré à l’autre discipline proposée par le club chorgue, soit la lutte libre, sur tapis. Ce nouveau terrain permettra peut-être de mettre de la lumière sur ce sport reconnu davantage en Suisse-allemande. Le coprésident de la société de Troistorrents, Maurice Berthoud.

La mise à l’enquête s’est terminée et la construction de la cantine est espérée pour cette année, sous réserve de l’accès routier à la zone du stade, où se situe le site d’entraînement. Ce projet coûte 30’000 francs, à la charge du club de lutte de Troistorrents.