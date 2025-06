RC - Dernières infos

Lutte contre les extrémismes violents : Vaud veut renforcer la prévention

Les cas d’extrémisme violent, à majorité islamiste, ne cessent d’augmenter ces dernières années dans le canton de Vaud.

Djihadisme, antisémitisme ou encore masculinisme, une population toujours plus jeunes adhèrent à des discours idéologiques pouvant mener jusqu’à l’acte terroriste. Pour assurer la sécurité publique et lutter contre cet endoctrinement extrême, exacerbé par la guerre en Palestine et les réseaux sociaux, le gouvernement vaudois veut inscrire son unité de prévention des radicalisations dans la loi.

Depuis 2018, ce programme volontaire a fait ses preuves sur le terrain en prévenant la rupture sociale, familiale ou professionnel des individus dans plus de 300 cas signalés. En tant que pionnier de la désescalade idéologique en Suisse, le canton de Vaud partage son expertise partout dans le pays. Vassilis Venizelos, conseiller d’Etat en charge de la sécurité.

En juin 2024, un enfant de 11 ans, soupçonné d’extrémisme islamiste, avait été arrêté en Valais. Loin d’être un cas isolé, près de la moitié des radicalisations violentes concerne des mineurs, avec une parité homme-femme. Un taux qui n’a jamais été aussi élevé dans le canton de Vaud et qui continue de croître.

L’unité vaudoise de prévention des radicalisations propose une approche confidentielle et adaptée à chaque situation sur base de volontariat. Toute personne peut solliciter un conseil ou faire part de ses inquiétudes à propos d’un proche.

Contact et informations :

0800 88 44 00, par courriel à radicalisation(at)vd.ch ou via le site www.vd.ch/radicalisation.

ADC