Lutte contre le lagarosiphon major: l’ASL recense et sensibilise sur le Léman

L’Association pour la sauvegarde du Léman est à la recherche du lagarosiphon major, une plante aquatique envahissante. Elle procède actuellement à son recensement dans 39 ports valaisans et vaudois. En parallèle, l’ASL lance deux campagnes de sensibilisation.

L’association pour la sauvegarde du Léman, l’ASL, agit pour lutter contre le lagarosiphon major. Originaire du continent africain, cette plante aquatique invasive pose un problème croissant en Suisse, notamment dans les eaux du Léman. En étouffant les plantes indigènes, elle réduit la biodiversité et perturbe les habitats naturels. Le lagarosiphon major pose également des problèmes pour la navigation, enchevêtrant les bateaux et les équipements nautiques. Pour lutter efficacement contre sa prolifération, l’ASL procède actuellement au recensement de la plante dans 39 ports valaisans et vaudois. Les précisions de Coralie Di Stadio, responsable de projet à l’ASL pour le canton de Vaud :

Pour réaliser ce recensement, l’ASL est à la recherche de bénévoles. Des bénévoles qui, durant des demi-journées, aideront à observer et détecter ces plantes aquatiques envahissantes :

Les lieux et les dates concernant les actions peuvent se trouver via le formulaire d’inscription. Pour vous inscrire, vous pouvez également contacter Mme Coralie di Stadio à cette adresse: coralie.distadio@asleman.org

Sensibiliser aux risques



En parallèle du recensement, deux campagnes de sensibilisation ont été lancée par l’ASL. La première vise à éduquer les usagers du Léman sur l’importance de nettoyer leurs bateaux et paddles pour éviter la dispersion de la plante. La seconde met en garde contre le déversement d’animaux d’aquarium dans les eaux, une pratique interdite qui contribue à l’invasion de nouvelles espèces.