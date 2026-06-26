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L’Union des communes vaudoises développe un guichet numérique pour faciliter la vie des Vaudois

L’Union des communes vaudoises propose Ma commune en un clic.

Il s’agit d’un guichet numérique qui devrait être opérationnel dès le printemps 2027, et qui permettra aux citoyens vaudois d’obtenir des documents officiels ou d’autres prestations administratives sans devoir passer physiquement au bureau communal. Actuellement, un tiers des communes vaudoises a déjà pris part au projet, notamment Aigle, Ollon, Bex, Gryon et Chessel.

Eloi Fellay, directeur de l’Union des communes vaudoises.

Les cantons du Valais et de Fribourg possèdent déjà un guichet numérique. Eloi Fellay :

L’UCV espère que les autres communes du canton de Vaud rejoindront le projet en cours de route, en constatant les avantages d’une telle structure, qui permet de mutualiser les coûts tout en gardant la main sur la sécurité de la plateforme.