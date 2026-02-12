RC - Dernières infos

Lundi, le Carnaval de St-Maurice proposera un cortège de nuit

A Saint-Maurice, un cortège de nuit clôturera les festivités officielles de l’édition 2026 du Carnaval.

Pour l’heure, le Prince de Carnaval Traquenard 1er s’est vu remettre les clés de la Ville agaunoise. Au-delà du programme traditionnel comprenant la visite des 11 bistrots décorés pour la circonstance, les concerts de guggens, les joutes carnavalesques destinées aux plus jeunes et le cortège satirique du dimanche après-midi, le comité a préparé ce final particulier pour la journée du lundi.

Le lundi soir, dès 20h, les dix chars du cortège satirique défileront à nouveau dans une version nocturne et entièrement illuminée. Le cortège sera suivi de la remise des prix du plus beau bistrot décoré du Carnaval.