Luke Hill, Bluesbones ou DTG Gang seront à l’affiche du Chablues cet été

Le Chablues reprend du service les 9 et 10 août prochain, dans le parc du Crochetan.

Pour cette sixième édition, le festival accueillera les Valaisans de Luke Hilly And The Cavalry en ouverture, suivis des Vaudois The Two, puis la française Kathy Boyé et son band DTG Gang pour clore cette première soirée. La deuxième soirée sera ouverte par un groupe “ultra-local”, les Montheysans Vince & Brothers, qui comprend chanteur Vincent Barbone. Suivis par The Strikers, groupe français. Enfin, le groupe belge The Bluesbones.

La manifestation gratuite recherche encore des bénévoles.