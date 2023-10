RC - Dernières infos

L’UCI Bike City 2023 revient à la ville d’Aigle

Aigle se voit ainsi récompensée pour son engagement en faveur du vélo pour tousLe label UCI Bike City a été remis officiellement à la Municipalité d’Aigle hier lors de la 5e édition du forum UCI Bike City & Mobilité, qui s’est tenu à Bruges, en Belgique. Deux autres lauréats se voient aussi attribuer le même label : la ville de Montréal ainsi que la région du sud de l’Écosse (South Scotland).

Le label UCI Bike City récompense chaque année une ville ou une région investissant dans le cyclisme. Il vise également à bâtir des relations entre l’UCI et des villes ou régions et à soutenir des stratégies encourageant la pratique du vélo. Enfin, il a pour but de faire connaître les villes ou régions offrant un environnement adapté au cyclisme et cyclotourisme.