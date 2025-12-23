RC - Dernières infos

Lou Janvier Delacoste nommé Secrétaire municipal de Monthey

Un nouveau visage prendra les rênes de l’administration montheysanne au printemps 2026. Le Conseil municipal a porté son choix sur un profil expérimenté et ancré localement.

Le Conseil municipal de Monthey a nommé Lou Janvier Delacoste au poste de Secrétaire municipal. Âgé de 35 ans, marié et père de quatre enfants, il est titulaire d’une formation en sciences économiques et statistiques. Son parcours professionnel l’a mené du secteur bancaire, chez UBS à Zurich et à Londres, à l’administration publique valaisanne, avant de rejoindre le Groupe Mutuel comme actuaire.

Engagé de longue date dans la vie politique locale, ancien conseiller général et député suppléant, il dispose d’une bonne connaissance des enjeux communaux et cantonaux. Il succédera à Simon Schwery, que la Ville remercie chaleureusement pour ses huit années d’engagement au service de Monthey.

/jga-comm