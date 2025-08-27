RC - Dernières infos

Lotissement à Montreux: permis de construire annulé

Le permis de construire du lotissement des « Grands Prés », à Montreux, est annulé par le Tribunal fédéral.

Cette autorisation ne pouvait pas être délivrée vu le surdimensionnement de la zone à bâtir et l’acceptation d’une initiative par une majorité de la population. Pour rappel, le projet portait sur la construction de 11 bâtiments comprenant 232 appartements et un parking souterrain.

ATS