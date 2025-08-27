RC - Dernières infos

Lotissement à Montreux: permis de construire annulé

Le permis de construire du lotissement des « Grands Prés », à Montreux, est annulé par le Tribunal fédéral. 

Cette autorisation ne pouvait pas être délivrée vu le surdimensionnement de la zone à bâtir et l’acceptation d’une initiative par une majorité de la population. Pour rappel, le projet portait sur la construction de 11 bâtiments comprenant 232 appartements et un parking souterrain.

ATS

27 août 2025

