L’opération « Coup de balai » a lieu les 22 et 23 mars dans les cantons de Vaud et Fribourg

Le but est d’inviter la population à participer à des actions de ramassage des déchets dans les espaces publics, en forêt ou le long de parcelles agricoles.

Plus de 145 actions sont proposées par des associations, écoles et communes, parmi lesquelles Bex, Ollon, Aigle, Yvorne, Montreux (Chernex), La Tour-de-Peilz, Vevey, Corsier-sur-Vevey, Jongny et Chardonne.

