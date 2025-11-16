RC - Dernières infos

Loi sur la police cantonale: le Valais ancre les bodycams, mais ferme la porte aux permis C

La révision de la loi consacre l’arrivée des bodycams et un encadrement plus strict de la recherche automatisée des véhicules. En parallèle, le Parlement a refusé d’élargir l’accès à la police cantonale aux titulaires du permis C.

Le Grand Conseil valaisan a accepté vendredi la modification de la loi sur la police cantonale, en une seule lecture. Le texte prévoit désormais l’utilisation des caméras-piétons lors des missions de maintien de l’ordre et valide la recherche automatisée des véhicules, avec une conservation des données réduite à 30 jours pour respecter un arrêt du Tribunal fédéral. La révision a été largement acceptée : seuls les Verts ont voté contre.

Parmi les vingt amendements examinés, celui du député socialiste Clément Borgeaud n’a pas été retenu. Il proposait d’ouvrir le métier de policier aux personnes titulaires d’un permis C, comme cela se fait déjà dans le Jura ou à Neuchâtel. Au micro de Radio Chablais, il revient sur cet échec :

À noter que trois amendements seulement ont été retenus sur les vingt-six déposés.

/JGA