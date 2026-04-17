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Little Rockets World Championships : édition test à Villars

Le week-end dernier Villars accueillait les Little Rockets World Championships. Les premiers championnats de monde de ski alpin réservé aux enfants âgés de 2,5 à 5 ans.

Trois courses, un classement par disciplines et un général : l’événement reprend les codes des compétitions pour adultes. Retour sur le slalom combiné en sons et en images…

Cette édition zéro était un test pour les organisateurs qui ont déjà annoncé une édition pour l’année prochaine.