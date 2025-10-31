RC - Dernières infos

« Lire valaisan » : le Valais met ses auteurs et autrices à l’honneur

Le mois de novembre sera placé sous le signe des lettres valaisannes. Avec l’action « Lire valaisan / Das Wallis lesen », le canton entend rendre visibles les écrivains et écrivaines d’ici, tout en soutenant la chaîne du livre locale, des librairies aux bibliothèques.

Durant tout le mois de novembre, les lectrices et lecteurs pourront repérer d’un coup d’œil les ouvrages signés par des plumes valaisannes dans les librairies du canton. Un autocollant « Lire valaisan / Das Wallis lesen » ornera plus de 300 livres d’une centaine d’auteurs et autrices.

Cette campagne, initiée par le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, vise à valoriser l’ensemble de la chaîne du livre valaisanne : écrivains, libraires, médiathèques et bibliothèques. Pour la directrice de la Maison de l’écriture et de la lecture – la MEEL, Abigail Seran, cette action est une manière concrète de rendre visible une effervescence littéraire souvent méconnue :

Présente lors du point presse mardi à la librairie À l’Ombre des jeunes filles en fleurs, Stéphanie Glassey a salué cette initiative. L’autrice valaisanne a elle-même bénéficié de la bourse Littérature Pro il y a un an, un soutien du canton qui lui a permis de se consacrer pleinement à son travail d’écriture.

Cette opération marque aussi une première étape : dès 2026, un véritable « Mois de la littérature valaisanne » sera mis sur pied. Des événements, lectures, résidences et projets pédagogiques seront proposés sur tout le territoire. Les librairies seront invitées à soumettre leurs propres projets dans le cadre d’un appel à initiatives.

Le canton prévoit enfin de renforcer l’atelier de traduction de Rarogne afin de faciliter la diffusion des œuvres valaisannes au-delà des frontières linguistiques, tout en encourageant la lecture dans les écoles dès 2026.

/JGA