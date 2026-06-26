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L’infirmière cantonale vaudoise rejoint l’Hôpital Riviera-Chablais

Teresa Gyuriga Perez quittera la Direction générale de la santé à la fin du mois d’octobre pour devenir directrice des soins de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Première infirmière cantonale de Suisse, Teresa Gyuriga Perez quittera ses fonctions au sein de la Direction générale de la santé du canton de Vaud le 31 octobre 2026.

Dès le 1er novembre, elle rejoindra l’Hôpital Riviera-Chablais en qualité de directrice des soins. Le Conseil d’État salue son engagement dans le développement des professions de soins et souligne que le modèle vaudois a inspiré plusieurs autres cantons.

Le poste d’infirmière cantonale sera prochainement mis au concours.

/comm-jga