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« Libérer et protéger le Glacier du Rhône ! » : la pétition a été déposée auprès du Gouvernement valaisan

Plus de 10’000 signatures ont été remises hier ce mardi matin au Gouvernement valaisan concernant la pétition « Libérer et protéger le Glacier du Rhône ! ». Les signataires exigent la fermeture de la grotte de glace mais aussi le retrait complet des bâches qui ont servi à couvrir le glacier.

La pétition « Libérer et protéger le glacier du Rhône » a été remise aux autorités. Plus de 10’000 personnes ont signé le texte remis ce mardi matin à Sion. Cinq organisations environnementales mobilisées en faveur de la protection du glacier du Rhône étaient présentes devant la chancellerie d’Etat pour le dépôt des paraphes aux autorités compétentes. Ces dernières années de nombreuses interventions au Parlement valaisan ont dénoncé les problèmes environnementaux qui se jouent au glacier du Rhône. Avec cette remise de signatures, Brigitte Wolf co-présidente des Verts valaisans espère que les autorités se mobiliseront.

Par cette pétition, Mountain Wilderness Suisse, le WWF Valais, Pro Natura Valais, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage et le Groupe Haut-Valais Environnement et Transports souhaitent aussi faire entendre la voix du peuple, car selon Carmen Perrin, artiste plasticienne genevoise et l’une des initiatrices de la pétition le sujet concerne tout le monde.

C’est la chancelière Monique Albrecht qui est venue à la rencontre des pétitionnaires en l’absence de Franz Ruppen. Le Département a assuré qu’il porterait toute l’attention nécessaire aux demandes des signataires.

Au moment de la remise des signatures, Brigitte Wolf a également donné à la chancellière un morceau de bâche venant du glacier.

« C’est un scandale depuis des années avec ces bâches qui sont dans le lac du glacier. » – Brigitte Wolf, co-présidente des Verts valaisans