L’IA au centre des réflexions à Martigny

La 14ème édition de l’ICC, l’Idiap Create Challenge, se déroule du 21 au 29 août à Martigny.

Organisé par l’Idiap, l’institut de recherche d’importance nationale dans le domaine de l’intelligence artificielle, cet événement tend à stimuler l’innovation en entreprise. Durant neufs jours, les participants vont pouvoir échanger et transmettre leurs savoirs avec la possibilité de développer leurs idées.

Sarah Delporte, cheffe de projet de l’ICC.

www.idiap.ch

A noter encore que l’Idiap Create Challenge n’est pas ouvert au public.