L’Hotel de Ville de Vevey affichera un drapeau palestinien à son balcon

Le balcon de l’Hôtel de Ville de Vevey hissera un drapeau de la Palestine.

Dès vendredi jusqu’au 29 septembre, le collège exécutif veveysan a décidé d’afficher son soutien aux victimes de la guerre au Proche-Orient.

Dans un communiqué, la Municipalité explique que sa démarche s’inscrit « en soutien à la déclaration de New-York adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU qui appelle à la reconnaissance d’un Etat palestinien le 22 septembre ».

