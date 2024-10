RC - Dernières infos

L’Hôpital Riviera-Chablais accueille une exposition créée par un patient

Des sculptures monumentales colorées égaient le parc de l’Hôpital Riviera-Chablais jusqu’à fin février.

Intitulé « Regard platonique », les cinq structures géométriques invitent visiteurs et malades à la balade et la contemplation. Soutenue par la Ligue vaudoise contre le cancer, l’exposition a été imaginée et créée par l’artiste veveysan Célestino Di Napoli.

Ce spécialiste des constructions en bois est un récent patient du Centre hospitalier de Rennaz. Rescapé d’un cancer, l’art lui a permis de surmonter l’épreuve de la maladie. Par ses créations, il souhaite amener une touche de couleur au lieu et transmettre un message d’espoir aux malades.

A l’issue des 6 mois d’exposition à Rennaz, l’artiste ambitionne de faire voyager son art à travers les hôpitaux de Suisse Romande et au-delà.