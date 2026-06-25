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L’Hôpital Riviera-Chablais a pris en charge près de 77’000 patients en 2025

L’Hôpital Riviera-Chablais poursuit sa croissance. Son rapport d’activité 2025 fait état de près de 77’000 patientes et patients pris en charge, de nouvelles prestations spécialisées et d’une amélioration de sa situation financière.

En 2025, l’Hôpital Riviera-Chablais a accueilli 76’695 patientes et patients. L’établissement a enregistré 18’805 hospitalisations en soins aigus, plus de 35’000 passages aux urgences adultes et plus de 7’000 hospitalisations d’un jour.

Parmi les principales nouveautés figurent l’ouverture d’une unité spécialisée pour les AVC (Stroke Unit) et le développement de la chirurgie robotique.

L’HRC annonce également un chiffre d’affaires de près de 398 millions de francs et une amélioration de son résultat financier de 4,8 millions.

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