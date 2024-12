RC - Dernières infos

L’Hôpital du Valais va augmenter ses effectifs en 2025

Dans la partie francophone du canton, 20 nouveaux postes d’infirmiers seront répartis dans les secteurs les plus critiques.

Le but est de soulager la pression, notamment à Malévoz, au service des urgences, au bloc opératoire et aux soins intensifs et continus du site de Sion. Par ailleurs, une dizaine de postes seront créés dans le Haut-Valais. En parallèle, l’amélioration des conditions de travail des équipes soignantes va être poursuivie.