L’Hôpital du Valais souhaite renforcer sa collaboration avec les proches aidants

Il aspire à formaliser leur reconnaissance et à les intégrer pleinement comme partenaires privilégiés de l’équipe soignante.

Un processus permettra tout d’abord de les identifier et les accueillir dès l’admission, en assurant un recueil des données pertinentes de leur situation et en leur fournissant des informations adaptées pour garantir des soins sécurisés. L’hôpital déterminera ensuite comment la coopération pourrait être renforcée pour soutenir et accompagner ces proches durant l’hospitalisation.

