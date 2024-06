RC - Dernières infos

L’Hôpital du Valais affiche un déficit en augmentation, le canton annonce des réformes

L’Hôpital du Valais rencontre des difficultés financières et prévoit un déficit record de 30 millions de francs pour 2024.

En cause : des revenus en baisse qui ne permettent plus d’assumer des investissements toujours plus importants. Afin de revenir à l’équilibre budgétaire à long terme, le Conseil d’Etat a mandaté un expert pour trouver des solutions.

Pour mener les grands travaux, comme l’agrandissement de l’hôpital de Sion, tout en réduisant les charges de l’hôpital, le gouvernement propose de transférer les infrastructures médicales à l’Etat du Valais. Mathias Reynard, chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Parmi les mesures déjà adoptées à l’interne : l’amélioration de la facturation et de la prise en charge des patients ont permis d’économiser plus de 7 millions de francs depuis le début de l’année.

Antoni Da Campo