L’histoire se souvient : le vol en ballon historique de Piccard et Jones depuis Château-d’Œx

Il y a 25 ans, les vaudois Bertrand Piccard et Brian Jones ont réussi l’exploit historique du premier tour du monde en ballon sans escale, parcourant 45’755 km en près de 20 jours.

C’était il y a 25 ans : Bertrand Piccard et Brian Jones réalisaient à bord de l’Orbiter III le premier tour du monde en ballon sans escale. Partis le 1er mars de Château-d’Œx, ils sont restés près de 20 jours dans les airs, survolant 35 autres pays.

Alors qu’à l’aube du 21 mars 1999, la presse internationale, dans l’avion affrété par le sponsor Breitling, ne pouvait que survoler le ballon qui venait d’atterrir dans les dunes égyptiennes, quelques rares médias étaient les premiers à accueillir Bertrand Piccard et Brian Jones.

Jamais deux sans trois

Leur troisième tentative aura été la bonne. Les aérostiers vaudois sont restés au total 19 jours, 21 heures et 47 minutes dans les airs, parcourant 45’755 km et survolant 35 pays avant d’atterrir dans le désert égyptien le 21 mars.

C’est tout simplement le vol le plus long en distance et en durée de toute l’histoire de l’aviation. L’homologation officielle du tour du monde longitudinal du Breitling Orbiter 3 est, elle, précisément de 15 jours, 10 heures et 24 minutes pour une distance de 40’814 km.