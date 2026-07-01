RC - Dernières infos

L’hébergement d’urgence de Vevey repris par l’Armée du Salut

Ouvert par la Ville de Vevey en décembre dernier pour répondre à la fermeture du Hublot, le dispositif d’hébergement d’urgence « Le Lien-Vevey » est repris dès ce 1er juillet par la Fondation Armée du Salut. La prise en charge des personnes sans-abri se poursuit sans interruption.

Après un peu plus de six mois d’exploitation par la Ville de Vevey, l’hébergement d’urgence « Le Lien-Vevey » change de gestionnaire. Depuis ce 1er juillet, la Fondation Armée du Salut en assure l’exploitation dans le cadre du mandat confié par l’État de Vaud.

Le service reste ouvert sans interruption afin de garantir la continuité de l’accueil des personnes sans-abri. Depuis son ouverture en décembre 2025, plus de 4’000 nuitées ont été enregistrées, dont environ 270 pour des femmes. Le taux d’occupation, proche de 100 % depuis le début de l’année, confirme les besoins importants dans la région.

Installé dans l’abri du Panorama, le dispositif reste toutefois une solution provisoire. La Ville, le Canton et leurs partenaires poursuivent leurs démarches en vue de créer, à terme, une structure d’hébergement pérenne hors sol.

/comm-jga