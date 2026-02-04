RC - Dernières infos

Leysin: renforcement de la prévention des conflits d’intérêts demandé

La Cour des comptes du canton de Vaud recommande de renforcer la prévention des conflits d’intérêts à Leysin.

Elle le fait à la suite de plusieurs signalements indiquant des liens potentiellement problématiques entre des membres des autorités communales et des sociétés locales ayant des intérêts directs dans le développement touristique.

Au bénéfice d’aides cantonales et fédérales, la commune, les remontées mécaniques locales (TLML), l’association communale « Leysin Outdoor » et Chablais Région sont tenus d’instaurer d’ici le 30 juin 2026 des procédures formelles pour éviter ce risque et respecter la loi sur les communes (LC). Ces entités ont accepté les recommandations émises par la Cour. La municipalité de Leysin rappelle « qu’un registre des intérêts est accessible depuis le 27 novembre 2025 sur leur site internet afin de renforcer la transparence et la qualité de la gouvernance communale. »

La Cour des comptes vaudoise précise qu’elle n’a trouvé aucune trace de malversation ou d’intentions de ce type tout au long de son audit mais rappelle que « ces conflits d’intérêt peuvent créer une apparence de favoritisme et miner la confiance des parties prenantes dans le personnel, leur travail et l’organisation ».