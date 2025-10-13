RC - Dernières infos

Leysin-les Mosses : le projet des 177 canons à neige dévoile sa nouvelle mouture

L’enneigement artificiel entre Leysin et les Mosses devrait franchir une nouvelle étape d’ici la fin de l’année.

Après un report en 2024 des 177 canons à neige pour des raisons environnementales, la Société des remontées mécaniques TLML soumettra à l’enquête publique une nouvelle version corrigée du dispositif. Dans cette mouture à 20 millions de francs, la trentaine de kilomètres de conduites qui acheminera l’eau depuis l’Hongrin vers les enneigeurs demeure, mais les installations respecteront des normes écologiques et territoriaux.

En accord avec le canton de Vaud et l’association Pro Natura, le tracé évitera les zones de biodiversité, alors qu’en parallèle, des mesures de renaturation du parking de l’Arsat ainsi que la route du camping des Mosses sont prévues. Pour Jean-Marc Udriot, syndic de Leysin et président de la société TLML, ces canons à neige sont essentiels pour préserver le tourisme hivernal et la vie dans la station.

Les anti-canons à neige regrettent la reprise d’un projet « dépassé », incompatible avec les enjeux climatiques et annoncent d’ores et déjà s’y opposer. Pour rappel, l’enneigement artificiel Leysin-Les Mosses est pressé par le temps car les premiers financements cantonaux et fédéraux expirent déjà à la fin 2026.