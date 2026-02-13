RC - Dernières infos

Leysin : le télésiège Aï Chaux-de-Mont peut rouvrir dès samedi après plus d’un mois de fermeture

Fermé pendant plus d’un mois après une chute de pierres début janvier, le télésiège de Leysin reprend du service ce samedi, après des contrôles techniques et une expertise géologique détaillée.

Dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, une chute de pierres a endommagé la station intermédiaire du télésiège Chaux-de-Mont, dans le secteur de la Tour d’Aï, provoquant un décâblage partiel. Par mesure de sécurité, l’exploitant a suspendu l’installation, le temps d’y mener des investigations poussées.

Maxime Cottet, directeur des remontées mécaniques de Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette nous explique la marche à suivre opérée.

Une situation exceptionnelle pour la station. Après diverses analyses de la falaise, le feu vert pour la réouverture samedi de l’installation a été donné. Mais cette fermeture prolongée, en plein cœur de la saison hivernale, n’a pas été sans conséquences pour l’exploitation et la fréquentation du site. Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette reconnaît un impact économique lié à cet événement. Son directeur, Maxime Cottet revient sur ses répercussions.

Les analyses confirment que le niveau de risque est désormais conforme aux normes fédérales, permettant la réouverture de l’installation. Après plus d’un mois d’interruption, le télésiège Aï Chaux de Mont rouvre donc samedi. Il donnera à nouveau accès au secteur de la Tour d’Aï, dont le snowpark, qui était inaccessible depuis.

/LT