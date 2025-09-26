RC - Dernières infos

Leysin : le centre sportif de la Place Large va faire peau neuve

Le centre sportif de la Place Large à Leysin sera modernisé à l’horizon 2026-2027.

Le conseil communal a accepté hier un investissement de plus de 2 millions pour y développer des activités quatre saisons demandées par les habitants et les visiteurs. La réfection complète du bâtiment comprendra un nouveau terrain de padel, une mise à niveau des courts de tennis intérieurs et extérieurs et réunira plusieurs murs de grimpe sous un même toit.

L’infrastructure construite en 1987 bénéficiera également d’un assainissement énergétique et pourrait chauffer l’eau de la piscine avec l’énergie solaire.