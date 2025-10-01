RC - Dernières infos

Leysin : le centre sportif de la piscine devrait être modernisé

Le centre sportif de la Place Large à Leysin devrait faire peau neuve d’ici 2026-2027.

Le conseil communal a validé vendredi dernier un investissement de plus de 2 millions de francs afin d’y développer des activités quatre saisons. Sous condition de l’octroi d’aides financières cantonales ce mois, la rénovation intégrale du site prévoit notamment la création d’un terrain de padel, la modernisation des courts de tennis intérieurs et extérieurs, ainsi que le regroupement de plusieurs murs de grimpe.

Cette nouvelle offre de padel a fait grincé des dents les amateurs de tennis qui verraient un de leurs terrains disparaître. Jean-Marc Udriot, syndic de Leysin.

Construit en 1987, le bâtiment bénéficierait également d’un assainissement énergétique, avec la possibilité d’utiliser l’énergie solaire pour chauffer l’eau de la piscine.