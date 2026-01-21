RC - Dernières infos

Leysin: des manifestants réunis devant le Grand Conseil vaudois pour sensibiliser les parlementaires au projet d’enneigement artificiel

Une trentaine de manifestants se sont réunis ce mardi devant le Grand Conseil vaudois pour dénoncer le projet de canons à neige à Leysin. Objectif : sensibiliser les parlementaires aux problématiques climatiques et environnementales liées à ce dossier.

Les manifestants, issus de la coalition Objectif Climat et du collectif opposé aux canons à neige à Leysin, entendaient sensibiliser les parlementaires et dénoncer le projet d’enneigement artificiel prévu dans la commune chablaisienne. Nicole Bigler, membre du collectif opposé au projet.

Estimé à près de 20 millions de francs, il prévoit, entre autres, l’installation de 177 canons à neige, même s’il a depuis été revu à la baisse par les remontées mécaniques « Télé Leysin-les Mosses-la Lécherette » après certaines critiques. La société a dès lors, proposé une seconde version, mise à l’enquête depuis le 10 janvier. Une mouture qui ne satisfait toujours pas les opposants, à l’image de Nicole Bigler.

À noter encore que le dossier a donné lieu à une interpellation de la députée verte Martine Gerber, et une question de la députée d’Ensemble à Gauche Mathilde Marendaz, notamment en lien avec l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.