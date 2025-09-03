RC - Dernières infos

L’extension scolaire de Montreux-Est peut aller de l’avant

L’extension scolaire de Montreux-Est pourra se concrétiser. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours qui avait été déposé contre sa construction.

Une décision qui met un terme définitif à une longue procédure et qui permet d’engager la planification du projet, a indiqué ce mardi la Municipalité dans un communiqué. Pour rappel, il est prévu de construire une extension en face du bâtiment scolaire existant, qui comprendra 14 nouvelles salles de classes permettant d’accueillir quelque 1’400 élèves. L’objectif pour l’exécutif est désormais de lancer le chantier dès l’été prochain, chantier qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de limiter l’impact sur le fonctionnement quotidien de l’école. Le financement, à hauteur de 23,3 millions de francs, sera assuré par la commune de Montreux.