L’exposition Astérix se termine prochainement au Château de Saint-Maurice

L’exposition dédiée à Astérix se termine le 16 novembre au Château de Saint-Maurice.

Depuis avril dernier, le célèbre gaulois, sorti de l’imagination de René Goscinny et Albert Uderzo était à l’honneur au sein de l’établissement culturel agaunois. Et l’exposition a séduit de nombreux visiteurs, comme l’explique Philippe Duvanel, directeur du Château de Saint-Maurice et commissaire.

(Re)découvrez l’exposition avec ce reportage filmé en avril dernier: