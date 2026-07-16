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Levée des plans canicules dans les cantons de Vaud et du Valais

Dans le canton de Vaud, les plans canicule des institutions sociosanitaires et des communes prendront fin ce jeudi en fin d’après-midi.

En Valais, l’alerte a été levée à 8h. La vigilance en matière de santé reste cependant de mise pendant plusieurs jours, soulignent les deux cantons, qui rappellent que les effets de la chaleur sur la santé peuvent se manifester avec un certain décalage, en particulier chez les personnes âgées, atteintes de maladies chroniques, isolées ou fragilisées. Il demeure donc important de veiller à une hydratation suffisante, de poursuivre les mesures de rafraîchissement et de rester attentif à l’apparition de symptômes inhabituels.

ATS