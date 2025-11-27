RC - Dernières infos

L’EVAM recherche des dons pour ses vestiaires d’hiver

Radio Chablais vous invite à découvrir ou redécouvrir l’EVAM, l’établissement vaudois d’accueil aux migrants.

Il s’agit d’un service social qui vient en aide aux personnes qui demandent l’asile en Suisse et qui s’occupe également de dispenser l’aide d’urgence. A cette période les foyers de Montreux et de Blonay – Saint-Légier ont appelé aux dons pour leur vestiaires d’hiver. Précisions et explications avec Julien Turini coordinateur régional pour l’EVAM.

Notez que le foyer de Mottex, à Blonay- Saint-Légier, dans lequel est bénévole François Chastellain, recherche essentiellement des combinaisons de ski pour enfants et ado, des vestes grandes tailles ainsi que des chaussures, des gants, des bonnets et écharpes. Les dons peuvent être déposés sur place, idéalement le lundi entre 15h et 19h et le jeudi entre 9h et 12h.