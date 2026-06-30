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L’été met les réserves de sang sous pression

Les accidents et les maladies ne prennent pas de vacances. C’est le message de Transfusion Interrégionale CRS, qui appelle la population à continuer de donner son sang durant la période estivale.

Un appel au don de sang a été lancé en Suisse romande par les services de transfusion. S’il n’est pas dû à une situation critique, il s’agit surtout d’anticiper une période traditionnellement plus compliquée : les vacances d’été. Entre départ à l’étranger et vague de chaleur, l’approvisionnement peut s’avérer plus compliqué. Un problème pour les hôpitaux, car contrairement à d’autres produits médicaux, le sang ne peut pas être stocké durant plusieurs mois.

Christine Gabella, directrice de Transfusion Interrégionale CRS, nous rappelle cette contrainte souvent méconnue du grand public.

Derrière chaque poche de sang se cache une histoire humaine. C’est le message que souhaite rappeler Transfusion Interrégionale CRS à travers son dernier appel aux dons. Elle y relate l’histoire vraie d’un donneur régulier qui, un jour, a eu besoin de recevoir du sang. Selon l’institution, la très grande majorité de la population aura besoin un jour d’une transfusion, alors qu’une infime partie en donne régulièrement, comme nous l’indique sa directrice, Christine Gabella.

Notez que lorsque certains groupes viennent à manquer, les centres peuvent contacter directement des donneurs volontaires déjà enregistrés afin de répondre rapidement aux besoins des hôpitaux.

/LT