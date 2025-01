RC - Dernières infos

L’État de Vaud présente la deuxième génération de son « Plan Climat »

L’État de Vaud a présenté mercredi la deuxième génération de son plan climat. Avec plus de 80 mesures prises et quelque 1,8 milliard de francs d’engagements financiers projetés, la stratégie cantonale a pour but de respecter les objectifs de neutralité carbone pour 2050.

L’État de Vaud a présenté mercredi la 2ème génération de son plan climat. Ce nouveau jalon développe le cadre déjà établi en 2020, avec la première stratégie qui vise toujours la neutralité carbone en 2050. Une mise à jour qui comprend toujours trois axes : la réduction, l’adaptation et la documentation. Près de 80 nouvelles mesures ont été proposées dans tous les secteurs du canton. De la mobilité à l’agriculture en passant par l’industrie ou encore l’aménagement du territoire.

Diverses thématiques qui impliquent presque tous les départements de l’exécutif vaudois. Raison pour laquelle la conférence de presse mercredi s’est tenu en présence de cinq des sept conseillers d’États. Une stratégie transversale sur laquelle revient Christelle Luisier-Brodard, présidente du Conseil d’État…

Une stratégie de très grande ampleur qui a un coût. Si près d’un milliard ont déjà été engagés entre 2020 et 2023, la présente législature prévoit 1.8 milliard de nouveaux engagements financiers. Des montants qui montrent que le temps presse, comme le précise Christelle Luisier-Brodard, présidente du Conseil d’État vaudois.

Ludovic Turin